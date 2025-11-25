Ep 178 – Potremmo vincere o perdere. Non importa, finché siamo insieme

All’ultimo giro di questo lungo autunno elettorale il centrosinistra vince due a uno: si riprende la Campania e la Puglia mentre il Veneto resta alla Lega. “Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione” dice Giorgia Meloni.

“È andata oltre le nostre migliori aspettative.” secondo Elly Schlein.

E poi storie di sconfitte che non sono sconfitte e vittorie che non sono vittorie: un tennista dilettante che vorrebbe diventare un perdente migliore e un gruppo di tifosi a cui non interessa perdere o vincere.

Il campo largo vince in Campania e Puglia, la destra mantiene il Veneto

Caro James: come posso diventare un perdente migliore?

Potremmo vincere o perdere. Non importa, finché siamo insieme – Manchester City