NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 178 – Potremmo vincere o perdere. Non importa, finché siamo insieme

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

All’ultimo giro di questo lungo autunno elettorale il centrosinistra vince due a uno: si riprende la Campania e la Puglia mentre il Veneto resta alla Lega. “Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione” dice Giorgia Meloni.
“È andata oltre le nostre migliori aspettative.” secondo Elly Schlein.
E poi storie di sconfitte che non sono sconfitte e vittorie che non sono vittorie: un tennista dilettante che vorrebbe diventare un perdente migliore e un gruppo di tifosi a cui non interessa perdere o vincere.

Il campo largo vince in Campania e Puglia, la destra mantiene il Veneto

Caro James: come posso diventare un perdente migliore?

Potremmo vincere o perdere. Non importa, finché siamo insieme – Manchester City

Altri episodi

Ep 177 &#8211; Nel freddo

Ep 177 – Nel freddo

24 nov 2025 - 16 min
Ep 176 &#8211; Il gioco della spia

Ep 176 – Il gioco della spia

21 nov 2025 - 14 min
Ep 175 &#8211; Quel che resta dopo la fine

Ep 175 – Quel che resta dopo la fine

20 nov 2025 - 13 min
Ep 174 &#8211; Al ladro!

Ep 174 – Al ladro!

19 nov 2025 - 16 min
Ep 173 &#8211; Acqua alta

Ep 173 – Acqua alta

18 nov 2025 - 12 min