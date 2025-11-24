NewsletterPodcast
Ep 177 – Nel freddo

di Matteo Caccia
Ci aspetta una settimana di venti forti e freddi in tutta Italia, con nevicate in montagna e temperature sotto alla media.
Quindi due storie di gran freddo: quella della responsabile di un ufficio postale in Antartide, e Bill Streever che racconta le reazioni del suo corpo che si immerge nelle acque del Circolo Polare Artico.

Venti forti, freddo e neve in montagna. Arriva la settimana più rigida da qui a Natale

Smisto la posta in Antartide

Gelo

