Ep 175 – Quel che resta dopo la fine
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Tra Mattarella e Meloni le cose vanno male da tempo. E in questi tre anni di governo il rapporto, se possibile, si è ulteriormente logorato.
Oggi storie di rapporti difficili tra uomini e donne, una moglie che capisce quando è iniziata la fine, e una figlia che osserva il padre nel suo nuovo appartamento da divorziato.
Tra Mattarella e Meloni le cose vanno male da tempo
Il momento in cui il nostro matrimonio è finito e ho visto una totale mancanza di gentilezza
Altri episodi
Ep 174 – Al ladro!
19 nov 2025 - 16 min
Ep 173 – Acqua alta
18 nov 2025 - 12 min
Ep 172 – Solo per un giorno
17 nov 2025 - 13 min
Ep 171 – Chiudete tutto
14 nov 2025 - 14 min
Ep 170 – Lettere alla deriva
13 nov 2025 - 16 min