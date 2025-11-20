NewsletterPodcast
Ep 175 – Quel che resta dopo la fine

di Matteo Caccia
Tra Mattarella e Meloni le cose vanno male da tempo. E in questi tre anni di governo il rapporto, se possibile, si è ulteriormente logorato.
Oggi storie di rapporti difficili tra uomini e donne, una moglie che capisce quando è iniziata la fine, e una figlia che osserva il padre nel suo nuovo appartamento da divorziato.

Tra Mattarella e Meloni le cose vanno male da tempo

Il momento in cui il nostro matrimonio è finito e ho visto una totale mancanza di gentilezza

La festa del papà

