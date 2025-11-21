Ep 175 – Il gioco della spia

Le motivazioni dietro le dimissioni del segretario generale del Garante della privacy, Angelo Fanizza, non sono state rese note ufficialmente ma hanno a che fare con il caso cominciato con le inchieste della trasmissione Report. Fanizza dopo l’inizio delle inchieste di Report ha chiesto al dirigente della sicurezza informatica, Cosimo Comella, di acquisire molte informazioni dai computer dei dipendenti del Garante (circa 200 persone) per capire chi avesse dato informazioni alla trasmissione di Rai 3.

E poi due storie: quella di una giovane donna che si candida per l’MI6, l’agenzia di sicurezza e controspionaggio del Regno Unito, e quella Marguerite Harrison, nota come giornalista, scrittrice e agente segreto statunitense.

Si è dimesso il segretario generale del Garante della privacy

La mail in cui il segretario generale del Garante della privacy chiede di violare la privacy dei dipendenti del Garante

Un momento che mi ha cambiato: “Candidarmi per diventare una spia mi sembrava emozionante, finché uno sconosciuto non si è avvicinato a me su un treno”

La redattrice che semplicemente entrò nella Russia sovietica e iniziò a fare la spia

Orazio Live a Treviso, stasera venerdì 21 novembre alle 21.

—-

Le musiche della puntata di oggi

Treehouse Days · Sean Angus Watson

White Sands · Tommy Guerrero