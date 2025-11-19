NewsletterPodcast
Ep 174 – Al ladro!

di Matteo Caccia
In alcuni supermercati tra Siena e Livorno persone incaricate dall’azienda hanno simulato un furto per vedere se il cassiere se ne accorgeva. In caso contrario, scattava il licenziamento.
Quindi storie di furti riusciti e no: un bicchiere di vino offerto fa cambiare l’intenzione del ladro e poi un imprenditore che per pagare gli stipendi dei dipendenti rapina una banca.

Falliscono il «test del finto cliente», tre cassieri licenziati da Pam: la protesta dei sindacati in Toscana

Ha offerto al ladro un bicchiere di vino e questo ha ribaltato la sceneggiatura

Storia di Isidoro Danza

