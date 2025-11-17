Ep 172 – Solo per un giorno

Carlo Verdone compie oggi 75 anni e per l’occasione ha indossato la fascia tricolore e ha trascorso un giorno da sindaco di Roma.

Come lui solo Alberto Sordi, che era stato sindaco dei romani nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Al suo fianco, allora, un giovane primo cittadino Francesco Rutelli. Oggi invece accanto a Carlo Verdone c’era Roberto Gualtieri e per i due era prevista un’agenda fitta di appuntamenti. La priorità sono state le periferie, i posti lontani dallo sfarzo del centro e spesso dimenticati.

E poi le storie di due persone diventate protagoniste per un giorno, la prima è quella di un bambino che desiderava essere Batman per un giorno e per lui si è mobilitata l’intera città di San Francisco, la seconda quella di un uomo che ha salvato una vita, mentre era casualmente travestito da supereroe.

Oggi il regalo di Roma a Verdone, un giorno da sindaco come Sordi

La storia di Batkid

Mi sono travestito da supereroe per Halloween e poi ho salvato la vita a un uomo