Ep 171 – Chiudete tutto

Mercoledì è finito il più lungo shutdown della storia degli Stati Uniti, durato più di 42 giorni. La Camera ha approvato la proposta di legge già passata al Senato per finanziare il governo, e il presidente Donald Trump subito dopo l’ha firmata, rendendola esecutiva. Alla Camera la legge è passata con 222 voti a favore e 209 contrari: sei deputati Democratici hanno votato con i Repubblicani per approvarla, ma i loro voti non sono stati decisivi. La fine dello shutdown è un successo per il partito Repubblicano e per l’amministrazione di Trump, che l’ha ottenuta di fatto senza fare alcuna concessione alla minoranza Democratica.

E poi la storia di due diverse chiusure al mondo, quella di Ernest Hemingway che si ritrova in quarantena con moglie, figlio e amante, e la decisione di uno scrittore francese di vivere sei mesi in una baita in Siberia vicino al lago Bajkal.

