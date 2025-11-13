Ep 170 – Lettere alla deriva
I deputati democratici negli Stati Uniti hanno pubblicato ieri tre email di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per sfruttamento sessuale di minorenni e morto suicida in prigione nel 2019.Le email di Epstein: «Trump per ore con Giuffre. Sapeva delle ragazze»Mio sempre amato figlioLettere per un’altra vita
La vita è bella, il testamento di Lev Trotsky
