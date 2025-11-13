NewsletterPodcast
Ep 170 – Lettere alla deriva

di Matteo Caccia
I deputati democratici negli Stati Uniti hanno pubblicato ieri tre email di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per sfruttamento sessuale di minorenni e morto suicida in prigione nel 2019.Oggi storie di lettere: una madre arrabbiata che scrive al figlio emigrato in Australia che non dà più sue notizie, un ufficio postale in Giappone che riceve lettere per chi non ha più un indirizzo dove riceverle e il testamento di Lev Trotsky.Le email di Epstein: «Trump per ore con Giuffre. Sapeva delle ragazze»Mio sempre amato figlioLettere per un’altra vita
La vita è bella, il testamento di Lev Trotsky

