NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 167 – La casa che non aspettavo

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Miquelon-Langlade, un comune amministrato dalla Francia su una remota isola dell’oceano Atlantico vicino al Canada, rischia di finire sott’acqua, così il sindaco Franck Detcheverry ha proposto di spostare l’intera città, edifici e abitanti compresi. Delle circa 600 persone che vivono stabilmente a Miquelon-Langlade, per ora soltanto una cinquantina ha deciso di spostare la propria casa in un punto più alto, accettando la proposta del sindaco.
Poi storie di spostamenti e traslochi di case: un divano letto troppo pesante da portare che regala nuove prospettive e due ex che vivono in una casa a due piani che somiglia a una scenografia teatrale.

Questo paese va spostato

Una storia dove qualcuno ha il cuore spezzato, e qualcun altro si rompe la testa

Il nostro divorzio più gentile e premuroso, in cui nessuno si trasferisce

Altri episodi

Ep 166 &#8211; Un’eredità di famiglia

Ep 166 – Un’eredità di famiglia

7 nov 2025 - 22 min
Ep 165 &#8211; Bagaglio che perdi, bagaglio che trovi

Ep 165 – Bagaglio che perdi, bagaglio che trovi

6 nov 2025 - 16 min
Ep 164 &#8211; New York, New York

Ep 164 – New York, New York

5 nov 2025 - 18 min
Ep 163 &#8211; Quando tutto crolla

Ep 163 – Quando tutto crolla

4 nov 2025 - 16 min
Ep 162 &#8211; Io e la mia password

Ep 162 – Io e la mia password

3 nov 2025 - 16 min