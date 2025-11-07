Ep 166 – Un’eredità di famiglia

Scoprire un giorno di essere beneficiario di una grande eredità, un dono inaspettato da un padre mai conosciuto, il cui unico ricordo è una vecchia foto sbiadita dal tempo.

È accaduto a Marco, padovano, 67 anni, che pochi giorni fa ha scoperto di essere la persona che una donna svedese di 85 anni stava cercando in Italia da quasi cinque anni, tramite indagini e appelli a Chi l’ha visto?, con lo scopo di esaudire il desiderio del marito Malcolm, dj svedese morto di Covid nel 2020, ossia quello di consegnare una cospicua parte del suo lascito al figlio mai riconosciuto, avuto in gioventù.

Poi la storia di un giovane che eredita a sorpresa molti soldi dopo morte della madre, dell’indagine genealogica di Giulia Depentor riguardo alla sua trisavola Pierina e l’eredità di un account Netflix condiviso e ormai dismesso.

L’incredibile favola di Marco: a 67 anni riceve l’eredità del padre mai conosciuto

Ho rovinato la mia eredità da un milione di dollari

Investigando sul grande sopruso subito dalla trisnonna Pierina

Storia di password e di amicizia – una mail di una ascoltatrice

—-

Le musiche di oggi

Hermanos Gutiérrez – El Jardin

Azawade · The Touré-Raichel Collective

Love Story – Indila · Penguin Piano