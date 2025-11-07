Ep 166 – Un’eredità di famiglia
Scoprire un giorno di essere beneficiario di una grande eredità, un dono inaspettato da un padre mai conosciuto, il cui unico ricordo è una vecchia foto sbiadita dal tempo.
Poi la storia di un giovane che eredita a sorpresa molti soldi dopo morte della madre, dell’indagine genealogica di Giulia Depentor riguardo alla sua trisavola Pierina e l’eredità di un account Netflix condiviso e ormai dismesso.
L’incredibile favola di Marco: a 67 anni riceve l’eredità del padre mai conosciuto
Ho rovinato la mia eredità da un milione di dollari
Investigando sul grande sopruso subito dalla trisnonna Pierina
Storia di password e di amicizia – una mail di una ascoltatrice
Le musiche di oggi
Hermanos Gutiérrez – El Jardin
Azawade · The Touré-Raichel Collective
