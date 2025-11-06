Ep 165 – Bagaglio che perdi, bagaglio che trovi

La Cassazione ha deciso che, in caso di bagaglio smarrito, per chiedere il risarcimento il proprietario dovrà solo dimostrare che a perdere il bagaglio è stata la compagnia aerea. L’incubo di ritrovarsi senza valigia, appena scesi dall’aereo, non verrà cancellato come per magia. Ma per chi resterà dentro un aeroporto, desolato davanti al nastro ormai vuoto di bagagli, c’è almeno una consolazione. La rivoluzione arriva da una sentenza della terza sezione civile della Cassazione che, in nove pagine tra frasi in latino e principi di diritto, ha cancellato tutte quelle lungaggini che spesso tolgono sonno e pazienza a chi resta senza valigia. Non c’è più bisogno di stilare un’esatta lista di cosa c’era dentro un trolley smarrito e il suo esatto valore. E cade anche l’altro punto fondamentale per ricevere il rimborso di quanto è andato perso per sempre: produrre tutti gli scontrini di cosa è stato comprato una volta rimasti senza abiti e biancheria intima.

Bagagli smarriti in volo, sì della Cassazione al risarcimento senza l’incubo scontrini

