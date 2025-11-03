NewsletterPodcast
Ep 162 – Io e la mia password

di Matteo Caccia
Tra le gravi falle all’origine del furto al Louvre c’è la sicurezza del sistema informatico del museo. Già diversi anni fa, gli esperti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici avevano scoperto che per entrare nel sistema del Louvre alcune credenziali d’accesso erano di facile deduzione, per esempio “Louvre” per il server di videosorveglianza.
E poi le storie delle nostre password: quelle di un’azienda che aveva perso molti dipendenti nell’attacco alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001, una password di un account Netflix condivisa tra due ex fidanzati e l’irrefrenabile desiderio di parlare della propria password.

Al Louvre svaligiato la password era “Louvre” – Anais Ginori – Repubblica

La vita segreta delle password

La cronologia della nostra relazione, su Netflix

 

