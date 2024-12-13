Ep 156 – Effetti collaterali

È noto che i vaccini a mRNA contro il coronavirus hanno salvato milioni di vite negli anni più difficili della pandemia. Più recente è invece la scoperta che probabilmente hanno anche aiutato alcune persone con un tumore a vivere più a lungo. Secondo il gruppo di ricerca che ha analizzato la loro storia clinica, infatti, la tecnologia a mRNA ha amplificato l’effetto di un particolare tipo di terapia immunitaria che viene utilizzata per trattare alcuni tumori del polmone e della pelle.

Poi la storia dei buoni effetti collaterali della quarantena su una famiglia e quelli del litio e di un amore appena sbocciato su una forma di bipolarismo.

Un inatteso effetto collaterale dei vaccini contro il COVID-19

La mia famiglia aveva bisogno di ricominciare da capo. La quarantena ci ha dato un’occasione

Fare una scelta difficile per atterrare più dolcemente

Le musiche di oggi

Filaments · Podington Bear

Azawade · The Touré-Raichel Collective