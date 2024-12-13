Ep 155 – Memorie di famiglia

Un anno fa, durante un afoso pomeriggio di fine agosto, Henrik Lenkeit decise di guardare un documentario su Heinrich Himmler. Il pastore protestante veniva da una settimana faticosa e non aveva voglia di leggere la Bibbia. Il documentario lo incuriosì. Andò sul web, voleva saperne di più del numero due del regime di Adolf Hitler, del capo di tutti gli apparati di sicurezza del Terzo Reich, dell’uomo che aveva contribuito a organizzare i campi di concentramento e lo sterminio degli ebrei. Nel giro di pochi secondi, Henrik scoprì che oltre alla moglie Margarete, Himmler aveva avuto un’amante, la sua segretaria Hedwig. Scorrendo Wikipedia, il pastore scoprì una foto di quell’amante. E si sentì svenire. Nell’immagine in bianco e nero di una bella donna dai lineamenti morbidi e lo sguardo ammiccante, Henrik Lenkeit riconobbe il volto di sua nonna.

Poi la storia di Lorenzo Pavolini che scopre che la persona appesa in piazzale Loreto accanto a Benito Mussolini è suo nonno e quella di una figlia che attraverso le ricerche sul padre scomparso gli dona una nuova vita.

Il tormento di padre Henrik: “Dalla televisione ho scoperto che Himmler era mio nonno”

Il 25 aprile di mio nonno, gerarca

Una figlia restituisce ciò che il mare ha tolto