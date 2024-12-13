NewsletterPodcast
Ep 154 – Io e i miei genitori

di Matteo Caccia
L’Italia oggi è al minimo storico come numero medio di figli per donna: 1,13 nei primi sette mesi del 2025, contro l’1,18 del 2024. Questo vuol dire che il numero già esiguo di 369.944 bebè nati nel 2024 è destinato a scendere ancora quando l’Istat diffonderà i dati definitivi del 2025.
E poi la storia di un’adozione scoperta per via di una semplice domanda e di una bambina che ne sostituisce un’altra.

Il calo delle nascite dipende anche dal calo delle nascite

Storia della mia adozione

La bambina nera che era stata adottata e quella bianca che l’ha sostituita

