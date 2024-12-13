Ep 153 – Una casa quasi mia

Nella prima bozza della legge di bilancio ci sono diverse novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Oggi la legge permette, esclusivamente ai privati che non fanno dell’affitto di abitazioni a breve termine un’attività imprenditoriale, di pagare su una sola delle abitazioni affittate ai turisti il 21% in tasse, escludendo tutte le altre imposte. Questa tassazione è molto utilizzata dai privati che affittano una sola casa vacanze. Per chi affitta almeno due immobili, invece, dal secondo in poi si passa al 26 per cento, mentre dai cinque immobili in su l’attività viene esercitata in forma imprenditoriale e non accede al regime della cedolare secca. La modifica in previsione farebbe saltare l’eccezione relativa ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una sola unità immobiliare.

Quindi le storie di una donna che scopre di avere un inquilino indesiderato nel sottotetto di casa sua e di un’altra donna che per un periodo della sua vita si ritrova a dormire sui divani di amici e parenti perché rimasta senza una casa.

Affitti brevi, cresce il carico di imposte su mezzo milione di case

Uno sconosciuto viveva segretamente nella mia casa

La mia condizione di senzatetto è stata temporanea. Ma per molte altre donne possedere una casa sta diventando sempre più difficile