Ep 152 – L’arte della truffa

di Matteo Caccia
Secondo quanto riportato da Le Parisien, domenica mattina quattro persone con la mascherina e incappucciate sono arrivate al Louvre su due scooter, dal lato della Senna, dove c’è un cantiere. Hanno usato un montacarichi, come quelli che si usano per i traslochi, e sono riuscite ad accedere direttamente alla Galleria di Apollo, al primo piano, dove hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e di alcune sovrane francesi, tra i quali una collana, una spilla e una tiara.
Poi la storia del ladro di libri, la persona che senza una ragione apparente estorceva manoscritti di scrittori utilizzando indirizzi email finti, e quella di un gruppo di ragazzi americani che hanno rubato opere d’arte da una biblioteca e si sono fatti 7 anni di carcere.

C’è stato un furto di gioielli al Museo del Louvre

L’incredibile storia del ladro di libri

La vera storia di American Animals: la cronaca del colpo ai libri rari dell’Università di Transylvania

Il trailer American Animals 

Le opere di John J. Audubon

