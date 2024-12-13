NewsletterPodcast
Ep 151 – Animali fantastici

di Matteo Caccia
La foto vincitrice del concorso intitolata Ghost Town Visitor, è stata scattata dal fotografo sudafricano Wim van den Heever e ritrae una iena bruna, la specie di iena più rara al mondo, notturna e solitaria, che si aggira per una città mineraria abbandonata vicino a Lüderitz, in Namibia. La presidente di giuria Kathy Moran ha detto al riguardo: «Trovo appropriato che questa fotografia sia stata realizzata in una città fantasma. Ti viene quasi un brivido solo a guardarla, e capisci subito di trovarti nel regno di questa iena».
Poi la storia dell’ibis eremita settentrionale, un uccello migratore che aveva perso la sua rotta autunnale e quella di una donna e del suo astore.

Una iena bruna, un cerambice e questa foca sotto la pioggia

Lezioni di volo

Gli umani che insegnano a migrare agli ibis eremiti

L’inquietante incontro che ha ispirato “Io e Mabel”

Le musiche della puntata di oggi:

Once There Was a Hushpuppy – Benh Zeitlin

Coffaro’s Theme · Bill Frisell

Waking Up · Explosions In The Sky

