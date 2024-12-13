Ep 149 – La vita, nell’attesa

“Siamo in un passaggio delicato” dice da Caracas l’ambasciatore italiano, Giovanni Umberto De Vito, che il 23 settembre scorso andò a trovare in carcere per la prima volta dopo quasi un anno il cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela ormai da oltre 330 giorni, e invoca la massima prudenza anche il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

Poi la storia della moglie di un soldato che trascorre lunghi periodi lontano da casa e la storia di Beppino Englaro e di sua figlia Eluana.

Alberto Trentini, i contatti per una possibile svolta: «Segnali positivi». Il passaggio chiave di una doppia canonizzazione

Mio marito continua a lasciarmi

Eluana Beppino Englaro con Elena Nave