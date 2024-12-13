NewsletterPodcast
Ep 143 – Il giorno in cui mi dimisi

di Matteo Caccia
Domenica Sébastien Lecornu aveva presentato un governo che era praticamente identico a quello del suo predecessore François Bayrou, sfiduciato a inizio settembre. Nel suo discorso di dimissioni ha detto che non c’erano le condizioni per governare.
E poi la storia di un giovane uomo che lascia il lavoro e cambia vita, quella di Gabriele Romagnoli che si licenzia dal lavoro di portalettere e quella di un ragazzo che si pente di essersi dimesso ma viene salvato da Romeo e Giulietta.

Sébastien Lecornu si è dimesso, ma resterà in carica fino a mercoledì

Il mio risveglio culturale: Ricomincio da capo mi ha fatto lasciare il lavoro, cambiare casa e lasciare la mia ragazza

Il mio ultimo giorno da postino

Il giorno in cui lasciai il lavoro

