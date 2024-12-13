Ep 143 – Il giorno in cui mi dimisi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Domenica Sébastien Lecornu aveva presentato un governo che era praticamente identico a quello del suo predecessore François Bayrou, sfiduciato a inizio settembre. Nel suo discorso di dimissioni ha detto che non c’erano le condizioni per governare.
E poi la storia di un giovane uomo che lascia il lavoro e cambia vita, quella di Gabriele Romagnoli che si licenzia dal lavoro di portalettere e quella di un ragazzo che si pente di essersi dimesso ma viene salvato da Romeo e Giulietta.
Sébastien Lecornu si è dimesso, ma resterà in carica fino a mercoledì
Il mio risveglio culturale: Ricomincio da capo mi ha fatto lasciare il lavoro, cambiare casa e lasciare la mia ragazza
Il mio ultimo giorno da postino
Altri episodi
Ep 142 – Prendersi cura
6 ott 2025 - 17 min
Ep 141 – In piazza
3 ott 2025 - 16 min
Ep 140 – Allarme in mare
2 ott 2025 - 14 min
Ep 139 – Team building
1 ott 2025 - 17 min
Ep 138 – Cari eredi
30 set 2025 - 18 min