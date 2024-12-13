Ep 142 – Prendersi cura

Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia quasi la metà dei 7 milioni di caregiver familiari si ammala di una malattia cronica anche per lo stress psicofisico di doversi ogni giorno far carico di una popolazione dove oramai gli “Over 80” sono 4,5 milioni, il doppio di 30 anni fa.

E poi la storia di una figlia che da un giorno all’altro vede i genitori doversi prender cura una dell’altro e un marito che accudisce la moglie rimasta paralizzata dopo un incidente.

Se si ammala chi ci cura

L’amore e la responsabilità dell’assistenza ai genitori

Una vita incantata, una strada meno battuta