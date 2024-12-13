NewsletterPodcast
Ep 141 – In piazza

di Matteo Caccia
l ritrovo è stato alle 9 e il percorso tra piazza Malpighi e piazza Maggiore. A Roma il corteo è partito alle 8:30 da piazza Vittorio e finito in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. A Napoli alle 9:30 attraverso il centro storico da piazza Mancini fino a piazza del Plebiscito. A Palermo sempre alle 9:30 tra piazza Giulio Cesare e piazza Indipendenza.
Poi la storia di Georgia Gilmore, la donna che ha cucinato e manifestato per il boicottaggio degli autobus di Montgomery e quella di Buscarita Roa, una delle ultime abuelas de Plaza de Mayo.

Lo sciopero generale di oggi per la Flotilla e per Gaza

Georgia Gilmore, che ha nutrito e finanziato il boicottaggio degli autobus di Montgomery

Sono una delle ultime Abuelas, le nonne ancora alla ricerca del loro ‘scomparso’ dell’Argentina. Ho 87 anni, ma non mi arrenderò mai

Le musiche della puntata di oggi

Chisa · Abdullah Ibrahim

La grande cascade · René Aubry

