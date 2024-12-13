NewsletterPodcast
Ep 139 – Team building

di Matteo Caccia
Non era mai accaduto nella storia recente degli Stati Uniti che un numero così alto di ufficiali fosse chiamato a riunirsi nello stesso posto allo stesso momento: anche per questo i giornali statunitensi hanno seguito e raccontato l’evento con grande interesse. Martedì gli ufficiali sono arrivati a Quantico da ogni parte del mondo, con un preavviso molto breve e senza sapere con esattezza di cosa si sarebbe parlato.
Poi la storia di un retreat per soli uomini e quella di un paese messicano che ha trasformato il tentativo di passare il confine tra Messico e Stati Uniti in un’attrazione turistica (e di team building)  che si chiama “Caminata nocturna”.

La strana riunione di centinaia di ufficiali dell’esercito statunitense

In compagnia degli uomini – e dello Zen: un ritiro di benessere solo per uomini nel Wiltshire

Nessun posto è come casa

