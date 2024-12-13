NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 137 – Porti aperti

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Negli ultimi giorni il governo italiano e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avevano proposto alla delegazione italiana della Flotilla di trasferire il cibo e i beni essenziali raccolti per la popolazione palestinese a Cipro, e di farli arrivare a Gaza da lì. La Flotilla aveva però rifiutato ribadendo che il suo scopo principale è provare a rompere il blocco navale imposto da Israele davanti alla Striscia: ed è quindi ripartita da Creta, dove era ferma dopo l’attacco coi droni subito mercoledì.
E poi due storie di tentati blocchi navali: quella nei confronti della nave albanese Vlora  l’8 agosto del 1991 a Bari e quella degli abitanti dell’isola del Giglio che tentarono di impedire l’arrivo dei due terroristi neofascisti Giovanni Ventura e Franco Freda.

Le barche della Global Sumud Flotilla sono ripartite da Creta verso la Striscia di Gaza

L’odissea della ‘Vlora’, la nave che portò a Bari 20.000 profughi albanesi

Gli unici condannati per la strage di Piazza Fontana

Altri episodi

Ep 136 &#8211; Battaglie ad alta quota

Ep 136 – Battaglie ad alta quota

26 set 2025 - 12 min
Ep 135 &#8211; La grazia

Ep 135 – La grazia

25 set 2025 - 20 min
Ep 134 – La ragazza dei sogni

Ep 134 – La ragazza dei sogni

24 set 2025 - 18 min
Ep 133 – Non posso più restare a guardare

Ep 133 – Non posso più restare a guardare

23 set 2025 - 16 min
Ep 132 &#8211; Riconoscere, riconoscersi

Ep 132 – Riconoscere, riconoscersi

22 set 2025 - 21 min