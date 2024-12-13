Ep 136 – Battaglie ad alta quota

I cieli europei si riempiono ancora una volta di droni e Mig russi. Quello intorno alla Lettonia è l’ennesimo tentativo dell’aeronautica militare di Mosca di testare le capacità di reazione dell’Alleanza occidentale.

Poi il racconto di una pilota di linea e del modo in cui combatte il maschilismo dei passeggeri e l’incredibile storia del pilota che in volo è rimasto per metà dentro e per metà fuori dalla cabina di pilotaggio a causa dell’esplosione di un finestrino.

Duello nei cieli dell’Alaska, alta tensione tra Usa e Russia. Mosca: “Se sparate è guerra”

Expect Delays

La volta in cui un pilota della British Airways fu risucchiato fuori da un aereo in volo — e sopravvisse

