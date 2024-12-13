Ep 136 – Battaglie ad alta quota
00:00:00
00:00:00
00:00:00
I cieli europei si riempiono ancora una volta di droni e Mig russi. Quello intorno alla Lettonia è l’ennesimo tentativo dell’aeronautica militare di Mosca di testare le capacità di reazione dell’Alleanza occidentale.
Poi il racconto di una pilota di linea e del modo in cui combatte il maschilismo dei passeggeri e l’incredibile storia del pilota che in volo è rimasto per metà dentro e per metà fuori dalla cabina di pilotaggio a causa dell’esplosione di un finestrino.
Duello nei cieli dell’Alaska, alta tensione tra Usa e Russia. Mosca: “Se sparate è guerra”
La volta in cui un pilota della British Airways fu risucchiato fuori da un aereo in volo — e sopravvisse
—
Le musiche della puntata di oggi
Altri episodi
Ep 135 – La grazia
25 set 2025 - 20 min
Ep 134 – La ragazza dei sogni
24 set 2025 - 18 min
Ep 133 – Non posso più restare a guardare
23 set 2025 - 16 min
Ep 132 – Riconoscere, riconoscersi
22 set 2025 - 21 min
Ep 10 – Cofanetto Orazio: Selvatici si nasce, selvatici si diventa
15 ago 2025 - 22 min