Ep 135 – La grazia

di Matteo Caccia
Mercoledì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a quattro persone, cancellando del tutto o parzialmente le pene a cui erano state condannate. Il potere di concedere la grazia e commutare le pene è conferito al presidente della Repubblica dall’articolo 87 della Costituzione: Mattarella, che si è insediato nel 2015, aveva finora firmato 35 provvedimenti di grazia per altrettante persone, l’ultima volta nel 2021.

Poi la storia di Luigi Celeste che ha ispirato il film “Familia” di Francesco Costabile, candidato italiano all’Oscar per il miglior film internazionale, e quella di una figlia che riabbraccia il padre che ritorna dalla prigione jugoslava di Goli Otok graziato dal maresciallo Tito.

La grazia

