Ep – 133 Non posso più restare a guardare

Allo sciopero hanno aderito anche diverse attività commerciali, tra cui molte librerie, e alcune persone note sui social che hanno deciso di restare off-line per ventiquattr’ore. Alcuni attori, attrici e registi hanno a loro volta annunciato che non si sarebbero presentati sui set e nei teatri ma sarebbero andati in piazza. Anche i trasporti pubblici di varie città si sono fermati con modalità e orari diversi e a Roma dalla mezzanotte di domenica hanno aderito alle iniziative di protesta anche i taxi.

E poi la storia di una donna che partecipando a una manifestazione ha trovato un suo posto nel mondo e quella di un ultra novantenne che manifesta da più di settant’anni.

Infine Barack Obama vi canta una canzone.

Ai cortei per la Palestina in molte città italiane hanno partecipato migliaia di persone.

Alzare un cartello di protesta mi ha ribaltato la vita.

Protesto da settant’anni