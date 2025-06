Ep 129 – Il primo degli esami

Oggi è iniziato l’esame di maturità 2025, con la prima prova che consiste nella scrittura di un tema. La prima prova è uguale per gli oltre 524mila studenti che hanno concluso l’ultimo anno delle scuole superiori, in poco meno di 28mila classi in tutta Italia. In questa prova gli studenti possono scegliere in base ai loro interessi, e alla loro preparazione, una delle sette tracce proposte dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

E poi la storia dell’esame di maturità di Barbara Alberti, il test durato 40 giorni di due amici che cercavano di innamorarsi e una piccola raccomandazione per tutti i maturandi.

Le tracce dei temi della Maturità

Preferisci Manzoni o Leopardi?

40 giorni di frequentazione – L’amore raccontato in un progetto digitale

Lettera ai maturandi