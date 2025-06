Ep 125 – Modi per dirsi addio

In Toscana un uomo di 64 anni affetto dal morbo di Parkinson in stadio avanzato è morto ricorrendo alla pratica del suicidio assistito, regolato dalla prima legge regionale italiana su questo tema. L’uomo morto in Toscana si chiamava Daniele Pieroni, era uno scrittore e un musicista e per via della sua malattia, irreversibile, viveva con una gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) in funzione per 21 ore al giorno: la PEG è una sonda usata per alimentare artificialmente una persona che non può farlo in maniera autonoma.

Le sue condizioni rientravano nei requisiti di accesso al suicidio assistito per come sono stati stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale che nel 2019 ha reso legale questa pratica, ma la sua situazione si è sbloccata solo quando lo scorso 11 febbraio la Toscana ha approvato la prima legge regionale italiana su questo tema. Una legge nazionale infatti non è mai stata approvata.

E poi una donna che racconta le meraviglie del marito nella speranza che trovi una nuova compagna dopo di lei, e la storia del telefono del vento in Giappone.

C’è stato il primo suicidio assistito in Italia regolato da una legge regionale

Vi consiglio di sposare mio marito

Il telefono del vento