Ep 117 – Quasi amici

Il Senato ha approvato in via definitiva un disegno di legge che introduce una serie di modifiche ai reati legati ai maltrattamenti e agli abusi sugli animali, aumentandone in molti casi le pene.

E poi la storia che Konrad Lorenz ha immaginato su come potrebbe essere andato il primo addomesticamento di un animale da parte di un essere umano, e la storia dell’uomo che è diventato quasi amico di una volpe.

Il Senato ha approvato in via definitiva un disegno di legge che aumenta le pene contro i maltrattamenti degli animali

Potrebbe essere andata così, da E l’uomo incontrò il cane di Konrad Lorenz

L’animale che non dimenticherò mai: la volpe che ho invitato a casa mia, ma di cui non mi sono mai fidato