Ep 114 – Non resta che attendere

Fra domenica e lunedì in Corea del Nord sono state arrestate quattro persone ritenute responsabili dell’incidente avvenuto la scorsa settimana durante il varo di una nuova nave da guerra: mentre veniva depositata in acqua la nave, un cacciatorpediniere, si era ribaltata su un fianco, restando per metà in mare e per metà sul molo.

Nella migliore delle ipotesi ci vorranno settimane per eliminare l’acqua dal cacciatorpediniere, ripararlo e riportarlo in equilibrio, ma secondo alcuni esperti i danni potrebbero essere anche maggiori e forse aver compromesso il futuro della nave.

E poi delle storie di attesa: quella per l'esito di una diagnosi e quella di un lavoro in cui aspettare è parte del gioco.

Il varo fallimentare di una grande nave da guerra in Corea del Nord

