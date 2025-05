Ep 113 – La mia battaglia, durante la guerra

Venerdì un attacco aereo israeliano ha colpito la casa di due medici dell’ospedale Nasser di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, uccidendo 9 dei loro 10 figli. Quando è avvenuto l’attacco la madre, la pediatra Alaa al Najjar, era in servizio in ospedale; il padre, Hamdi al Najjar, era appena rientrato in casa dopo averla accompagnata al lavoro. Al momento Hamdi al Najjar è ricoverato in terapia intensiva e l’unico figlio sopravvissuto della coppia, che ha 11 anni, è stato operato per le gravi ferite.

E poi la storia dell’amicizia tra un padre palestinese e un padre israeliano che hanno entrambi perso una figlia, e per finire la lettera di una ragazza romana che racconta alla nonna come si è diplomata studiando sotto i bombardamenti di Roma del 1944.

“Cara nonna, ti racconto la mia maturità sotto le bombe”. La lettera ritrovata della poetessa Luciana Frezza