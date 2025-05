Ep 112 – Lezioni universitarie

Giovedì la segretaria per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha comunicato all’università di Harvard di aver revocato la certificazione del programma dell’ateneo per studenti e visitatori stranieri.

Poi la storia di Giorgio Levi Della Vida, uno dei docenti universitari che rifiutarono il giuramento di fedeltà al regime fascista, e per finire il discorso tenuto da David Foster Wallace alla cerimonia di laurea del Kenyon College in Ohio.

Trump ha vietato all’università di Harvard di avere studenti stranieri

Giorgio Levi Della Vida

Questa è l’acqua

—-

La musica di oggi

Your Hand in Mine · Explosions in the Sky

Sleep One Eyed · Mokadelic