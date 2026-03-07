Morning Weekend – Una nuova guerra, vecchi slogan, e altre storie
Il “no alla guerra” spagnolo, i timori di Cipro e una profezia di Susan Sontag
00:00:00
00:00:00
00:00:00
– “Osservare la guerra” di Susan Sontag (New Yorker)
– “No alla guerra”, il nuovo/vecchio slogan della sinistra spagnola (El País)
– Vietare i social ai ragazzi sarebbe un errore (Guardian)
