Morning Weekend – Suonare una conchiglia catalana, e altre storie
00:00:00
00:00:00
00:00:00
– Il processo contro Sarah Mardini e gli altri attivisti di ERCI, a Lesbo (Kathimerini)
– Le compagnie aeree pronte a tornare in Ucraina, non appena sarà possibile (Financial Times)
– In Italia non stiamo facendo abbastanza per proteggere l’ibis eremita (Voxeurop)
– Come suona una conchiglia di seimila anni fa (Guardian)
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1100 – Un semestre di due mesi e le altre storie di oggi
5 dic 2025 - 22 min
Ep. 1099 – Buone intenzioni, prese in giro e le altre storie di oggi
4 dic 2025 - 27 min
Ep. 1098 – Per favore niente supereroi e le altre storie di oggi
3 dic 2025 - 29 min
Ep. 1097 – La vittoria delle “perline” e le altre storie di oggi
2 dic 2025 - 28 min
Ep. 1096 – I giornali, il dissenso e le altre storie di oggi
1 dic 2025 - 25 min