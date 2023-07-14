Morning Weekend – Seguendo la Moskva, e altre storie
00:00:00
00:00:00
00:00:00
– L’enorme attacco russo su Kiev (BBC News)
– La vera crisi in corso nel canale della Manica (Le Monde)
– Airbus sta per superare Boeing (SZ)
– Nei Paesi Bassi la settimana lavorativa corta è ormai una realtà (Financial Times)
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1030 – Sette metri quadrati a persona e le altre storie di oggi
29 ago 2025 - 25 min
Ep. 1029 – L’elogio del dubbio e le altre storie di oggi
28 ago 2025 - 20 min
Ep. 1028 – Il Nobel per la pace, la distopia di Trump e le altre storie di oggi
27 ago 2025 - 28 min
Ep. 1027 – Gli spari sui soccorsi e le altre storie di oggi
26 ago 2025 - 25 min
Ep. 1026 – Gaza raccontata dagli influencer e le altre storie di oggi
25 ago 2025 - 25 min