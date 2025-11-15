NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Morning Weekend – Paesini catalani all’avanguardia energetica, e altre storie

di Luca Misculin
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

– Il successo delle comunità energetiche rinnovabili in Spagna (The Guardian)

– Il terrorismo jihadista ha cambiato faccia, in Francia (Le Monde)

– Il piano del governo irlandese per costruire 300mila case in cinque anni (RTE)

– In Svizzera i farmaci dimagranti li passa la mutua (quasi) (SRF)

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1085 – Un no è un no e le altre storie di oggi

Ep. 1085 – Un no è un no e le altre storie di oggi

14 nov 2025 - 31 min
Ep. 1084 – I titoli a effetto e le altre storie di oggi

Ep. 1084 – I titoli a effetto e le altre storie di oggi

13 nov 2025 - 28 min
Ep. 1083 – La ventunesima regione italiana e le altre storie di oggi

Ep. 1083 – La ventunesima regione italiana e le altre storie di oggi

12 nov 2025 - 31 min
Ep. 1082 – Il costo di migrare per curarsi e le altre storie di oggi

Ep. 1082 – Il costo di migrare per curarsi e le altre storie di oggi

11 nov 2025 - 28 min
Ep. 1081 – Come raccontare l&#8217;inverno ucraino e le altre storie di oggi

Ep. 1081 – Come raccontare l’inverno ucraino e le altre storie di oggi

10 nov 2025 - 29 min