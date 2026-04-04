Morning Weekend – Lingue artificiali, festival d’esportazione, e altre storie
I nuovi controlli agli aeroporti europei, e la crisi energetica che sta arrivando
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– La corruzione endemica nella parte russa della linea del fronte (Economist)
– Sempre più governi europei stanno appaltando la gestione dei migranti ai privati (Voxeurop)
– L’Eurovision avrà una sua versione asiatica (Guardian)
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