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Morning Weekend – Lingue artificiali, festival d’esportazione, e altre storie

I nuovi controlli agli aeroporti europei, e la crisi energetica che sta arrivando

di Luca Misculin
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– La corruzione endemica nella parte russa della linea del fronte (Economist)
– Sempre più governi europei stanno appaltando la gestione dei migranti ai privati (Voxeurop)
– L’Eurovision avrà una sua versione asiatica (Guardian)

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