Morning Weekend – La soluzione finlandese ai morti sulle strade, e altre storie

di Luca Misculin
– Contro la “storia controfattuale” (Guardian)

– «Il macroniano preferito dall’estrema destra» (Le Monde)

– Come ha fatto Helsinki ad azzerare gli incidenti mortali per strada (Süddeutsche Zeitung)

– Lo sportivo europeo più forte in circolazione? (The Athletic)

Altri episodi

Ep. 1040 – Il difficile contagio dell&#8217;empatia e le altre storie di oggi

Ep. 1040 – Il difficile contagio dell’empatia e le altre storie di oggi

12 set 2025 - 24 min
Ep. 1039 – Il prezzo delle armi e le altre storie di oggi

Ep. 1039 – Il prezzo delle armi e le altre storie di oggi

11 set 2025 - 26 min
Ep. 1038 – Bombe sul negoziato e le altre storie di oggi

Ep. 1038 – Bombe sul negoziato e le altre storie di oggi

10 set 2025 - 26 min
Ep. 1037 – Quattro morti in 54 parole e le altre storie di oggi

Ep. 1037 – Quattro morti in 54 parole e le altre storie di oggi

9 set 2025 - 23 min
Ep. 1036 – Contare è una scelta politica e le altre storie di oggi

Ep. 1036 – Contare è una scelta politica e le altre storie di oggi

8 set 2025 - 22 min