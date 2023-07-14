NewsletterPodcast
Morning Weekend – Jet vandalizzati, agricoltori poco pacifici, e altre storie

di Luca Misculin
– L’articolo di Sally Rooney sull’Irish Times (Irish Times)

– Hanno trovato quattro corpi nella Senna (Le Monde)

– Un gruppo di agricoltori pacifici che poi tanto pacifico non era (El País)

