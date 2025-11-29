Morning Weekend – I guardiani della notte al sesto piano di un palazzo a Copenaghen, e altre storie
00:00:00
00:00:00
00:00:00
– I guardiani della notte al ministero degli Esteri danese (Politiken)
– Cosa faranno i rifugiati siriani in Germania, ora che la Siria non è più in guerra civile (Der Spiegel)
– In Costa Azzurra i sindaci di destra pedonalizzano a tutto spiano (Bloomberg)
– I vigneti francesi stanno sparendo (Economist)
– Alstom smetterà di produrre treni a idrogeno (Fuel Cell Works)
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1095 – Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito
28 nov 2025 - 5 min
Ep. 1094 – Una talpa per l’Ucraina e le altre storie di oggi
27 nov 2025 - 31 min
Ep. 1093 – Quella beneficenza da buttare e le altre storie di oggi
26 nov 2025 - 24 min
Ep. 1092 – Gli ostaggi dei genitori influencer e le altre storie di oggi
25 nov 2025 - 28 min
Ep. 1091 – La casa nel bosco e le altre storie di oggi
24 nov 2025 - 28 min