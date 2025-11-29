NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Morning Weekend – I guardiani della notte al sesto piano di un palazzo a Copenaghen, e altre storie

di Luca Misculin
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

– I guardiani della notte al ministero degli Esteri danese (Politiken)

– Cosa faranno i rifugiati siriani in Germania, ora che la Siria non è più in guerra civile (Der Spiegel)

– In Costa Azzurra i sindaci di destra pedonalizzano a tutto spiano (Bloomberg)

– I vigneti francesi stanno sparendo (Economist)

– Alstom smetterà di produrre treni a idrogeno (Fuel Cell Works)

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1095 – Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito

Ep. 1095 – Perché oggi il Post non è aggiornato come al solito

28 nov 2025 - 5 min
Ep. 1094 – Una talpa per l&#8217;Ucraina e le altre storie di oggi

Ep. 1094 – Una talpa per l’Ucraina e le altre storie di oggi

27 nov 2025 - 31 min
Ep. 1093 – Quella beneficenza da buttare e le altre storie di oggi

Ep. 1093 – Quella beneficenza da buttare e le altre storie di oggi

26 nov 2025 - 24 min
Ep. 1092 – Gli ostaggi dei genitori influencer e le altre storie di oggi

Ep. 1092 – Gli ostaggi dei genitori influencer e le altre storie di oggi

25 nov 2025 - 28 min
Ep. 1091 – La casa nel bosco e le altre storie di oggi

Ep. 1091 – La casa nel bosco e le altre storie di oggi

24 nov 2025 - 28 min