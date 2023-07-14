Morning Weekend – Due approcci molto diversi nei confronti della Flotilla, e altre storie
00:00:00
00:00:00
00:00:00
– La Romania vuole più che raddoppiare i suoi riservisti (Balkan Insight)
– L’UE fa scuola nei Caraibi, nonostante tutto (Guardian)
– I francesi che aiutano i migranti nella zona di Calais (Le Monde)
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1055 – Una risposta all’attivismo fannullone e le altre storie di oggi
3 ott 2025 - 24 min
Ep. 1054 – Un modo gentile di essere umani e le altre storie di oggi
2 ott 2025 - 27 min
Ep. 1053 – La Flotilla in zona ad alto rischio e le altre storie di oggi
1 ott 2025 - 30 min
Ep. 1052 – Le elezioni locali si vincono parlando di temi locali e le altre storie di oggi
30 set 2025 - 25 min
Ep. 1051 – I bonus sono una gara di velocità e le altre storie di oggi
29 set 2025 - 26 min