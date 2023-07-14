Morning Weekend – Distopie groenlandesi e altre storie
Racconti sperabilmente distopici sulla conquista statunitense della Groenlandia, le possibilità di dichiarare i Guardiani della rivoluzione organizzazione terrorista, e altre storie europee
– Come faranno gli Stati Uniti a prendersi la Groenlandia (Foreign Affairs)
– Uno stadio di calcio finlandese frequentato per davvero 7 giorni su 7 (El Pais)
