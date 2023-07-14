Morning Weekend – Cosa fare se un drone sorvola un aeroporto, e altre storie
– L’inchiesta di BBC sui finti influencer filorussi in Moldavia (BBC News)
– Né la Danimarca né l’Europa hanno una strategia per difendersi dai droni (Politiken)
– Il Belgio ha respinto un sacco di richieste d’asilo di persone palestinesi (New York Times)
– Una mezza buona notizia dopo le migliaia di terremoti a Santorini (NRC)
