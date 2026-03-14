Morning Weekend – Benzinai, bucanieri, biciclette e altre storie
Dallo stretto di Hormuz al voto parigino, dal posto fisso in UE agli abusi nell’alta cucina
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– Come stanno i marinai bloccati nello Stretto di Hormuz (The Guardian)
– Perché in Europa sta aumentando soprattutto il prezzo del diesel (El País)
– Il modo in cui parliamo dell’alta cucina, e gli abusi in quell’ambiente (Politiken)
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