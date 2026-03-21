Morning Weekend – Attacchi alieni, villaggi ribelli e altre storie
Non dovrebbero servire gli alieni per unire l’Europa, e le elezioni amministrative francesi
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– Una società israeliana al centro della campagna politica in Slovenia (The Economist)
– La morìa di uccelli marini lungo le coste europee sull’Atlantico (The Guardian)
– Il villaggio sloveno che non vuole più essere protetto dall’UNESCO (Dennik N)
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