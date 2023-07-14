Ep. 1070 – Il cielo è di tutti e le altre storie di oggi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Oggi dentro Morning: ormai anche i giornali hanno sdoganato la parola “maranza”; un paese ha bloccato il Consiglio europeo di ieri, e non è stata l’Ungheria; nella legge di bilancio sono spariti i soldi per le metro di Roma, Milano e Napoli; a Gaza stanno entrando pochissimi camion di aiuti; una notizia spaziale che farà contento Mario Draghi.
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1069 – Morning ritorna domani
23 ott 2025 - 3 min
Ep. 1068 – Uomini in piazza, il patriottismo di Sinner e le altre storie di oggi
22 ott 2025 - 30 min
Ep. 1067 – Le violenze tra gli ulivi e le altre storie di oggi
21 ott 2025 - 24 min
Ep. 1066 – Una stanza per gli affetti e le altre storie di oggi
20 ott 2025 - 29 min
Morning Weekend – Una specie di fantasma, e altre storie
18 ott 2025 - 25 min