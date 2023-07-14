NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1105 – Il prezzo che si paga a difendere gratis e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: la strage contro la comunità ebraica a Sydney e la storia dell’uomo che ha disarmato un attentatore; con la vittoria di José Antonio Kast il Cile ha eletto il suo primo presidente favorevole alla dittatura di Pinochet; la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia perché paga con troppo ritardo gli avvocati che prestano il gratuito patrocinio; dal 2026 fare volontariato sarà un’attività riconosciuta e potrà dare punti nei concorsi pubblici; allo straordinario 2025 di Nadia Battocletti manca un ultimo esame; il murale di Maradona e quella finestra sempre chiusa

Ci sono anche altri podcast del Post: le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Morning Weekend &#8211; 75 anni, 8 piani di scale, un bastone e altre storie

Morning Weekend – 75 anni, 8 piani di scale, un bastone e altre storie

13 dic 2025 - 22 min
Ep. 1104 – Una carbonara a Kramatorsk e le altre storie di oggi

Ep. 1104 – Una carbonara a Kramatorsk e le altre storie di oggi

12 dic 2025 - 27 min
Ep. 1103 – La vera tradizione della cucina italiana e le altre storie di oggi

Ep. 1103 – La vera tradizione della cucina italiana e le altre storie di oggi

11 dic 2025 - 25 min
Ep. 1102 – Quanto ci costa pagare un gettone e le altre storie di oggi

Ep. 1102 – Quanto ci costa pagare un gettone e le altre storie di oggi

10 dic 2025 - 26 min
Ep. 1101 – Storia di un operaio in trasferta e le altre storie di oggi

Ep. 1101 – Storia di un operaio in trasferta e le altre storie di oggi

9 dic 2025 - 24 min