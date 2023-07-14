Ep. 1105 – Il prezzo che si paga a difendere gratis e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la strage contro la comunità ebraica a Sydney e la storia dell’uomo che ha disarmato un attentatore; con la vittoria di José Antonio Kast il Cile ha eletto il suo primo presidente favorevole alla dittatura di Pinochet; la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia perché paga con troppo ritardo gli avvocati che prestano il gratuito patrocinio; dal 2026 fare volontariato sarà un’attività riconosciuta e potrà dare punti nei concorsi pubblici; allo straordinario 2025 di Nadia Battocletti manca un ultimo esame; il murale di Maradona e quella finestra sempre chiusa
