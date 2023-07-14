NewsletterPodcast
Ep. 1104 – Una carbonara a Kramatorsk e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
Oggi su Morning: Zelensky ha svelato i piani degli Stati Uniti sul Donbas; Trump vuole fare soldi anche sui beni congelati della Russia, e come socio d’affari avrebbe scelto Putin; gli scioperi dei giornali Repubblica e Stampa contro la vendita del gruppo Gedi a un editore greco; secondo la Cassazione i comuni non possono cancellare dall’anagrafe le persone senza una casa che hanno fornito un recapito; una truffa ai danni della onlus che gestisce l’area del Duomo di Firenze e l’origine della parola “bischero”

