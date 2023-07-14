Ep. 1103 – La vera tradizione della cucina italiana e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Israele approva nuovi insediamenti in Cisgiordania mentre a Gaza la maggior parte della popolazione vive in tendopoli allagate dalle piogge; la premio Nobel per la pace Machado è uscita in modo avventuroso dal Venezuela ed è arrivata a Oslo; dopo i risultati deludenti degli esami per accedere ai corsi di laurea in Medicina il ministero potrebbe aprire le graduatorie anche a chi ha avuto insufficienze; dietro al caso degli infermieri “gettonisti” del San Raffaele c’è anche il mancato riconoscimento del nuovo contratto nazionale per i dipendenti; la molta retorica e qualche verità indigesta sul riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco; vale davvero la pena portare la neve in elicottero per aiutare la stagione dello sci?
